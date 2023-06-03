Жительница Костаная заплыла на середину реки Тобол

Фото: Instagram/kostanay_news

18-летняя жительница Костаная, столкнувшись с трудной жизненной ситуацией, заплыла на середину реки Тобол недалеко от Большого моста. К ней на помощь подоспели полицейские, сообщает Zakon.kz.

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