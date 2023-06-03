Жительница Костаная заплыла на середину реки Тобол
Фото: Instagram/kostanay_news
18-летняя жительница Костаная, столкнувшись с трудной жизненной ситуацией, заплыла на середину реки Тобол недалеко от Большого моста. К ней на помощь подоспели полицейские, сообщает Zakon.kz.
"Как только поступил вызов, мы сразу же прибыли на мост, девушка уже была в воде, я не задумываясь бросился в воду, мой напарник страховал меня на берегу. Девушка находилась не на глубине, поэтому вытащил ее на берег быстро, осмотрели ее и передали в руки скорой медицинской помощи", - рассказал подробности полицейский Максат Батыржан.
В настоящий момент полицейские устанавливают родителей девушки. С ней самой будут работать психологи.
1 июня в Шымкенте полицейские вытащили мужчину из петли.
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