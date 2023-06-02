В Шымкенте полицейские вытащили мужчину из петли

1 июня полицейские в Шымкенте сняли с петли мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

На пульт "102" Енбекшинского РУП позвонила женщина, которая сообщила, что ее супруг пытается наложить на себя руки.

По вызову сразу же выехали патрульные полицейские Айдос Исмаилов и Даурен Раев, обслуживающие данную территорию. Они нашли мужчину в глубине двора среди хозпостроек висящим на веревке. Им удалось снять его с петли.





"Сотрудники Енбекшинского районного управления полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На помощь прибыли также медицинские работники. В данное время горожанин находится в больнице под наблюдением врачей", – отметили в ДП Шымкента.

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