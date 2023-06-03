Важные погодные явления по Казахстану на 4 июня

"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 июня, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков.

"Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Западно-Казахстанской области – град, шквал. По республике сохраняется усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Сильная жара ожидается:

в Акмолинской;

Алматинской;

Атырауской;

Мангыстауской;

Актюбинской;

Костанайской;

Северо-Казахстанской;

Павлодарской;

Карагандинской;

Улытауской;

Восточно-Казахстанской;

Абайской областях.

Также в нескольких регионах ожидает очень сильная жара, это:

на западе Акмолинской области;

в южной половине Костанайской области;

на юго-западе Северо-Казахстанской области:

на юге Улытауской области.

В Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.



Также в Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской, на востоке, юге Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.