Важные погодные явления по Казахстану на 4 июня
Фото: freepik
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 июня, сообщает Zakon.kz.
По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков.
"Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Западно-Казахстанской области – град, шквал. По республике сохраняется усиление ветра".РГП "Казгидромет"
Сильная жара ожидается:
- в Акмолинской;
- Алматинской;
- Атырауской;
- Мангыстауской;
- Актюбинской;
- Костанайской;
- Северо-Казахстанской;
- Павлодарской;
- Карагандинской;
- Улытауской;
- Восточно-Казахстанской;
- Абайской областях.
Также в нескольких регионах ожидает очень сильная жара, это:
- на западе Акмолинской области;
- в южной половине Костанайской области;
- на юго-западе Северо-Казахстанской области:
- на юге Улытауской области.
В Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.
Также в Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской, на востоке, юге Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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