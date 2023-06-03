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Законодательство РК

Важные погодные явления по Казахстану на 4 июня

жара Фото: freepik
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 июня, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков.

"Лишь на западе, северо-западе, днем в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, в Западно-Казахстанской области – град, шквал. По республике сохраняется усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Сильная жара ожидается:

  • в Акмолинской;
  • Алматинской;
  • Атырауской;
  • Мангыстауской;
  • Актюбинской;
  • Костанайской;
  • Северо-Казахстанской;
  • Павлодарской;
  • Карагандинской;
  • Улытауской;
  • Восточно-Казахстанской;
  • Абайской областях.

Также в нескольких регионах ожидает очень сильная жара, это: 

  • на западе Акмолинской области;
  • в южной половине Костанайской области;
  • на юго-западе Северо-Казахстанской области:
  • на юге Улытауской области.

В Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.

Также в Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Абайской, Костанайской областях, на востоке Западно-Казахстанской, на востоке, юге Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Алматинской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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