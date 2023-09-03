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Законодательство РК

Какую погоду прогнозируют в Казахстане на 4 сентября

небо, облака Фото: freepik
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 сентября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, в стране сохранится неустойчивый характер погоды, сопровождаемые сильными дождями, грозами, сильным ветром и градом.

"По-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки (дождь, мокрый снег). Лишь на западе страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере, днем в горных районах юго-востока РК ожидается туман".РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

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