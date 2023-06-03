Как стабилизировать цены на социально значимые товары, обсудили в правительстве

Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) обсудили в цифровом офисе правительства под председательством премьера Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

В правительстве пришли к выводу, что для для сокращения уровня инфляции нужно усилить поддержку производителей востребованных продтоваров.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что рост цен на СЗПТ с начала года составил 4,2%, а по итогам мая – 0,7%.

Антилидерами по данному показателю в текущем году стали Астана (6,1%), Восточно-Казахстанская область (5,3%) и Жетысуская область (5,3%).

Больше всего подорожали лук, капуста, рис и морковь, при этом наблюдается снижение цен на гречку, сахар, подсолнечное масло и муку.

Какой механизм планируют ввести?

"МТИ РК для сокращения уровня инфляции в 2 раза разработан новый подход, направленный на поддержку производителей продовольственных товаров, вносящих наибольший вклад в рост цен на СЗПТ. Сюда относятся говядина, подсолнечное и сливочное масло, рис, сахар и овощи. На сегодняшний день определены 78 основных производителей. В рамках нового алгоритма будет обеспечен сфокусированный подход к каждому товару – от производства и хранения до реализации", - говорится в пресс-релизе правительства РК.

Меры поддержки будут отличаться, исходя из специфики производства и актуальных проблемных вопросов предприятий.

3 июня премьер-министр Казахстана провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии.