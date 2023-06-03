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Чтобы остановить пьяного водителя полицейские Текели применил оружие

Чтобы остановить пьяного водителя полицейские Текели применил оружие Фото: Zakon.kz
В городе Текели Жетысуской области полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы заставить водителя остановить машину, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 июня. Патрульные областного батальона попытались остановить автомобиль Mitsubishi Delica. Его водитель не подчинился законному требованию полицейских и попытался скрыться на большой скорости.

Началось преследование, в ходе которого полицейские, во избежание тяжелых последствий, применили оружие. Выстрелом из табельного ПМ один из патрульных пробили колесо автомобиля, вынудив правонарушителя остановиться.

24-летний мужчина за рулем находился в нетрезвом состоянии.

Задержанному грозит ответственность за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также неповиновение стражам правопорядка.

В конце мая на видео попал конфликт между водителями в Алматы.

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Жетысуская область Текели
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