Чтобы остановить пьяного водителя полицейские Текели применил оружие
Инцидент произошел 3 июня. Патрульные областного батальона попытались остановить автомобиль Mitsubishi Delica. Его водитель не подчинился законному требованию полицейских и попытался скрыться на большой скорости.
Началось преследование, в ходе которого полицейские, во избежание тяжелых последствий, применили оружие. Выстрелом из табельного ПМ один из патрульных пробили колесо автомобиля, вынудив правонарушителя остановиться.
24-летний мужчина за рулем находился в нетрезвом состоянии.
Задержанному грозит ответственность за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также неповиновение стражам правопорядка.
В конце мая на видео попал конфликт между водителями в Алматы.
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