Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Выстрелами из оружия полицейским удалось остановить пьяного водителя на внедорожнике в Абайской области

Выстрелами из оружия полицейским удалось остановить пьяного водителя на внедорожнике в Абайской области Фото: скриншот видео
Полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью 28 января 2024 года.

"В пригороде Семея в пос. Ново-Баженово патрульные заметили внедорожник, водитель которого при виде стражей порядка стал подозрительно увеличивать скорость. Не подчиняясь законным требованиям полицейских, уходя от погони, лихач передвигаясь по населенному пункту, создавал аварийную ситуацию. Для задержания подозрительного водителя полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, после которого выстрелили по колесам авто".Пресс-служба Департамента полиции Абайской области

Водитель остановленного Mitsubishi Pajero находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения средней степени.

В областном ДП отметили, что машина водворена на штрафстоянку.

"Водитель привлечен к ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения".Пресс-служба ДП Абайской области

Как отмечается, суд уже вынес решение: 38-летний водитель арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет.

Материал по теме

"Прокатившему" полицейского на капоте жителю Рудного грозит четыре года колонии

Ранее сообщалось, что в Астане пьяный водитель без прав протащил полицейского 30 м. Подробности по ссылке.

Читайте также

ЧП в Карагандинской области: при взрыве газа в жилом доме погибли родители полицейского
ЧП в Карагандинской области: при взрыве газа в жилом доме погибли родители полицейского
"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае
"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае
В Астане пьяный водитель без прав протащил полицейского 30 метров
В Астане пьяный водитель без прав протащил полицейского 30 метров
Динара Халдарова
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: