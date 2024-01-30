Выстрелами из оружия полицейским удалось остановить пьяного водителя на внедорожнике в Абайской области

Полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью 28 января 2024 года.

"В пригороде Семея в пос. Ново-Баженово патрульные заметили внедорожник, водитель которого при виде стражей порядка стал подозрительно увеличивать скорость. Не подчиняясь законным требованиям полицейских, уходя от погони, лихач передвигаясь по населенному пункту, создавал аварийную ситуацию. Для задержания подозрительного водителя полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, после которого выстрелили по колесам авто". Пресс-служба Департамента полиции Абайской области

Водитель остановленного Mitsubishi Pajero находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения средней степени.

В областном ДП отметили, что машина водворена на штрафстоянку.

"Водитель привлечен к ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства, а также за управление авто в состоянии наркотического и алкогольного опьянения". Пресс-служба ДП Абайской области

Как отмечается, суд уже вынес решение: 38-летний водитель арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет.

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