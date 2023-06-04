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Бахтиер Зайнутдинов помог ЦСКА выиграть "серебро" РПЛ по футболу

Помог ЦСКА выиграть "серебро" РПЛ по футболу Фото: Instagram/pfc_cska
Казахстанский полузащитник ЦСКА футболист Бахтиер Зайнутдинов отметился голевым пасом в заключительном туре РПЛ. Казахстанец стал призером чемпионата России, сообщает Zakon.kz.

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3 июня состоялись последние матчи Российской футбольной премьер-лиги.

Московский ЦСКА также провел матч 30 тура на своем поле против "Ростова".

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и на 33 минуте встречи отдал пас на Федора Чалова, который забил мяч. Этот гол стал для ЦСКА в этом матче четвертым.

Благодаря победе ЦСКА стал серебряным призером сезона РПЛ с 58 очками.

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