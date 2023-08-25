Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бахтиер Зайнутдинов официально дебютировал за "Бешикташ"

Бактиер Зайнутдинов официально дебютировал за "Бешикташ" Фото: Instagram/bateka_11
Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за турецкий футбольный клуб "Бешикташ", сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за турецкий футбольный клуб "Бешикташ", сообщает "Спорт-Экспресс".

Футболист сборной Казахстана вышел на замену вместо Артура Масуаку на 46-й минуте первого матча с киевским "Динамо" в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА-2023/2024. Игра состоялась на стадионе "Джулешти" в Бухаресте, Румыния.

Зайнутдинов подписал с "Бешикташем" четырехлетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год.

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме немногим ранее сказал, что "Бешикташ" отказался от казахстанца. 

Читайте также

Даурен Нургожин стал тренером сборной Казахстана по футзалу

Зайнутдинов забил победный гол за "Бешикташ" в Лиге конференций УЕФА

"Астана" одолела "Партизани", а "Тобол" уступил "Виктории Пльзень". Итоги матчей

Зарина Жакупова
Бахтиер Зайнутдинов
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Смерть Пригожина подтвердили
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления