В Актау вновь обнаружили погибших тюленей

Жители Актау в один день нашли на берегу Каспийского моря двух мертвых тюленей на в разных частях города, сообщает Zakon.kz.

Одну из туш обнаружила семейная пара недалеко от "Солдатского" пляжа. По словам очевидцев, мертвое животное стало приманкой для хищных птиц, сообщает Лада.

"Изначально мы с женой у берега увидели хищную птицу, которая что-то клевала. Подошли поближе. Птица улетела. Лакомилась она, как оказалось, мертвым млекопитающим. Морда тюленя была в крови", – рассказал местный житель.





Фото: очевидцев





Сообщение о разлагающейся туше животного на берегу моря у местной базы отдыха появилось в тот же день, двумя часами позднее.

"Тело разлагается и, видимо, уже немалое время. Куда эту тушу девать. Кровище кругом. Здесь много отдыхающих детей и женщин", – поделились отдыхающие.

Как рассказали в областном управлении рыбной инспекции, во втором случае специалистам не удалось отобрать пробы, так как тушка давно разложилась, для анализа были взяты образцы воды. Также были составлены все документы.

Тушу тюленя близ "Солдатского" пляжа экологам обнаружить не удалось.

Несколькими днями ранее жительница Актау рассказала, что обнаружила мертвого тюленя возле мусорки всего в крови. Тушу погибшего животного изучить специалистам не удалось, так как животное начало разлагаться.