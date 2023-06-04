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Эрдоган представил новое правительство

Эрдоган представил новое правительство Фото: tccb.gov.tr
После вступление в должность президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил новый кабинет министров, сообщает Zakon.kz.

Третьего июня, после вступления на третий срок правления Эрдоган объявил о составе нового кабинета министров. Об этом пишет Anadolu.

Должность вице-президента Турции занял Джевдет Йылмаз, который ранее возглавлял парламентский комитет по бюджету.

На пост главы МИД назначен Хакан Фидан, он ранее руководил Национальной разведывательной организацией. Министерство финансов возглавил Мехмет Шимшек, до этого занимавший должность вице-премьера. Министром обороны стал Яшар Гюлер, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Турции. Пост руководителя Министерства внутренних дел занят экс-губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Руководить Министерством энергетики станет Алпарслана Байрактара.

Сообщается, что только два министра сохранили должности при новом составе правительства. Это министр здравоохранения Фахреттин Коджа, который руководит министерством здравоохранения и Мехмет Нури Эрсой, глава министерства культуры и туризма.

Третьего июня в Анкаре состоялась церемония инаугурации переизбранного на пост президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии присутствовал Токаев, который в этот же день прибыл в Анкару с рабочим визитом.

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