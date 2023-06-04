Четыре человека утонули в Атырауской области

За последнюю неделю в водоемах Атырауской области утонули четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал во время брифинга начальник Департамента по ЧС Атырауской области Аскат Ержанов, с начала текущей недели в регионе в реках погибли четыре человека, пишет АкЖайык.

"В первом случае тело мужчины 1995 г. р. было извлечено из Урала в черте города Атырау. Но здесь случай особый – имеются признаки насильственной смерти, материалы переданы в полицию, будет проведена судебно-медицинская экспертиза". Аскат Ержанов

На реке Шароновка в Курмангазинском районе погиб 16-летний подросток. Причиной смерти стало купание в неположенном месте, заявил руководитель Департамента по ЧС.

"Третий случай также произошел в Курмангазинском районе, где погиб несовершеннолетний 2011 г.р. Он пытался на лошади переплыть реку, однако утонул из-за сильного течения. В четвертом случае тело женщины 1964 года рождения было извлечено из реки Урал в г. Атырау. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, материалы переданы в Департамент полиции". Аскат Ержанов

Как рассказал Ержанов, с начала года в водоемах Атырау утонули восемь человек. Из них четверо погибших – несовершеннолетние. Сотрудникам ДЧС за этот период удалось спасти четырех человек.

Как стало известно, 3 июня в Нуринском районе Карагандинской области утонула 15-летняя школьница. Трагедия произошла во время отдыха подростка с одноклассниками на реке Нура.