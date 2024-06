Четыре человека погибли из-за наводнения в Баварии

По информации издания World Times, не работает железнодорожное сообщение, многие города затоплены, тысячи людей эвакуированы.

At least four people have died in heavy flooding in southern Germany. The floods follow exceptionally heavy rainfall, causing widespread evacuations and a state of emergency in several districts. Natalie Carney reports from Bavaria. #Floods #Germany #PlanetMatters pic.twitter.com/57NTio35tK