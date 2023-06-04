На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша

На главном LED-экране Тайм-Сквер в Нью-Йорке начали трансляцию видео в поддержку казахстанского певца Димаша Кудайбергена и его нового клипа, сообщает Zakon.kz.

Третьего июня видео в поддержку Димаша Кудайбергена и его нового клипа на песню Оmir запустили на самом большом экране Нью-Йорка, который расположен на Таймс-Сквер, пишет официальный сайт исполнителя.

Фото: dimashnews.com

Сразу три ролика о казахстанской звезде и его новой композиции будут транслировать в течение суток каждые 20 минут. Такую акцию устроили фанаты Димаша из Dimash Official Fanclub.

24 мая, в день своего рождения, Димаш Кудайберген представил многочисленным поклонникам новую песню и клип на нее. Композицию Оmir Димаш посвятил своим почитателям, отметил сам певец.

Спустя неделю новый сингл Димаша прозвучал на японском радио в рубрике World Music Scene программы More Music.

