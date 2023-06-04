Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша

На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
На главном LED-экране Тайм-Сквер в Нью-Йорке начали трансляцию видео в поддержку казахстанского певца Димаша Кудайбергена и его нового клипа, сообщает Zakon.kz.

Третьего июня видео в поддержку Димаша Кудайбергена и его нового клипа на песню Оmir запустили на самом большом экране Нью-Йорка, который расположен на Таймс-Сквер, пишет официальный сайт исполнителя.

На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша

Фото: dimashnews.com

Сразу три ролика о казахстанской звезде и его новой композиции будут транслировать в течение суток каждые 20 минут. Такую акцию устроили фанаты Димаша из Dimash Official Fanclub.

24 мая, в день своего рождения, Димаш Кудайберген представил многочисленным поклонникам новую песню и клип на нее. Композицию Оmir Димаш посвятил своим почитателям, отметил сам певец.

Спустя неделю новый сингл Димаша прозвучал на японском радио в рубрике World Music Scene программы More Music.

Читайте также

Названа самая богатая актриса в мире

В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем

Мария Мельникова
Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня
Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления