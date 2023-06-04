Трехлетнюю девочку ударило током в фонтане Аксу

В Аксу трехлетняя девочка пострадала от удара током, купаясь в фонтане города Аксу Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Третьего июня в 15:45 на номер "103" поступил вызов на один из фонтанов города Аксу. Как рассказали очевидцы, маленькая девочка, купаясь в искусственном водоеме, получила удар током.

Медики госпитализировали ребенка в тяжелом состоянии. На момент приезда врачей малышка не шла на контакт, ее оглушило электроразрядом. По приезду в местную больницу девочку поместили в реанимационное отделение, сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, передает Pavlodarnews.

Спустя несколько часов после госпитализации врачи отметили улучшение в состоянии маленькой пациентки, его квалифицировали как "средней тяжести".

Удары током дети получают в разных ситуациях, чаще, играя в неподходящих местах. Так, 24 мая в Текели девятилетняя девочка забралась в трансформаторную подстанцию, когда играла в прятки, где ее ударило током. Ребенка госпитализировали.

Двумя днями позднее, 26 мая, Десятилетнего мальчика, зашедшего на территорию трансформаторной подстанции в Туркестанской области, ударило током. Из-за полученных им травм медики были вынуждены ампутировать ему ногу.