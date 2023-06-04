В Алматы ограничат движение близ реки Есентай

Фото: Zakon.kz

С 6 июня в Алматы движение по мосту через реку Есентай будет ограничено, сообщает Zakon.kz.

Связано это с началом новых строительно-монтажных работ, которые продлятся до 1 сентября. "В связи с началом производства строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция моста через реку Есентай по пр. Аль-Фараби в городе Алматы" с 08:00 6 июня 2023 года до 1 сентября 2023 года движение по мосту через реку Есентай будет ограничено". Управление городской мобильности Алматы Движение автотранспорта в восточном направлении вместо трех полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении будет осуществляться в прежнем режиме. Читайте также В Астане перекроют еще несколько улиц для ремонта Важные погодные явления по Казахстану на 4 июня Двух полицейских Шымкента подозревают в мошенничестве

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