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В Алматы ограничат движение близ реки Есентай

река Есентай Фото: Zakon.kz
С 6 июня в Алматы движение по мосту через реку Есентай будет ограничено, сообщает Zakon.kz.

Связано это с началом новых строительно-монтажных работ, которые продлятся до 1 сентября.

"В связи с началом производства строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция моста через реку Есентай по пр. Аль-Фараби в городе Алматы" с 08:00 6 июня 2023 года до 1 сентября 2023 года движение по мосту через реку Есентай будет ограничено".Управление городской мобильности Алматы

Движение автотранспорта в восточном направлении вместо трех полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении будет осуществляться в прежнем режиме.

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