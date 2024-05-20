В Алматы перекрыли движение по мосту через Есентай

В Алматы по улице Жолымбет мкр. Кемел Жетысуского района ограничено движение всех транспортных по мосту через реку Есентай. Водителей просят заранее корректировать свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Управления городской мобильности за 20 мая 2024 года, в ходе визуального осмотра моста, построенного более 50 лет назад, выявлены просадка насыпи на подходах к мосту, а также подмыв грунта на откосах моста.

"В связи с этим принято решение об ограничении движения и проведении экспертизы технического состояния мостового сооружения". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Специалисты обращаются с просьбой и просят водителей заранее корректировать свой маршрут.

"Имеется возможность объезда указанного участка через ул. Мухамеджана Сералина". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы до 1 сентября 2024 года перекрыто движение для автотранспорта в обе стороны по улице Макатаева от улицы Жумабаева до улицы Павлодарская.