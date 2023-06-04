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Видеоролик с композицией Димаша на Таймс-сквер

Димаш Кудайберген Фото: скриншот видео
Видеоролик в поддержку композиции Димаша Omir транслируется в США на Таймс-сквере, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию трех видеороликов организовал официальный фан-клуб казахстанского артиста Dimash Official Fanclub.

Информация о том, что видео транслируется на самой оживленной улице США, появилась рано утром 4 мая. Однако официальное видео опубликовали только сейчас.


Первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, состоится 24 июня.

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