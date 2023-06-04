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Известные казахстанцы участвуют в телемарафоне ко Дню государственных символов

4 июня – День государственных символов РК Фото: акимат Астаны
Сегодня акимат Астаны в честь Дня государственных символов запустил телемарафон "Ел рәміздері – еркіндік нышаны", сообщает Zakon.kz.

Программные мероприятия телемарафона проходят в режиме реального времени. Телемарафон начался в 11:00 и продлится до 18:00 на Youtube-канале акимата Астаны.

В марафоне принимают участие государственные и общественные деятели, популярные личности страны.

Во время телемарафона зрители увидят интервью с первым казахским космонавтом Токтаром Аубакировым, народной артисткой Казахстана Нуржамал Усенбаевой, доктором исторических наук Маратом Абсеметовым, актером Тілектесом Мейрамовым, писателем Қуанышем Жиенбаем, другими известными казахстанцами.

Также в рамках марафона будут представлены видеоролики о самых интересных фактах о государственных символах страны.


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