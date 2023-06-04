Стали известны подробности об утонувшем в Таиланде казахстанце

По словам сестры находящегося в данный момент в тайской реанимации казахстанца, мужчина утонул спасая свою невесту, сообщает Zakon.kz.

Подробностями происшествия поделилась сестра Артура на своей странице в Facebook.

"Сейчас нам нужны врачи реаниматологи, которые будут разговаривать с врачами из Таиланда, так как там свои протокола лечения. Прошу срочный репост! Мой братишка Искаков Артур улетел на отдых со своей невестой в Таиланд. С ними случилась беда, когда они купались в море поднялись сильные волны и его невеста стала тонуть, естественно мой братишка бросился спасать ее, получилось так, что он ее спас, а его затянуло волной", - пишет сестра пострадавшего Алина.

Когда его спасли, мужчину начали реанимировать и направили в госпиталь в Таиланде.

"К сожалению, врачи говорили нам разную информацию о самочувствии Артура, но по прилету его родителей выяснилась иная картина. Представители клиники утверждали, что мозг Артура якобы не реагирует, хотя они ни разу не сделали ЭЭГ и не делали КТ в динамике. Они ввели Артура в медикаментозную кому и даже хотели отключить без согласования его родителей. Артур реагирует на слова родителей, у него текут слезы при разговоре с родными, есть моторика рук!"

Сейчас близкие и родные Артура пытаются доставить его в Казахстан.

"Мы просим, чтобы Артура доставили в Казахстан, так как госпиталю в Таиланде не выгодно держать иностранца у себя и они всеми способами дают это понять. В местных СМИ уже дали информацию о том, что Артур мертв, хотя это не так! Мы просим МИД Казахстана и Минздрав Казахстана посодействовать и доставить санавиацией Артура поскорее на родину! Прошу максимальный репост!!" - написала девушка в обращении.

Информацию от МИД Казахстана по ситуацией с утонувшим казахстанцем читайте по ссылке.