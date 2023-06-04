Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Утренние привычки, которые улучшат здоровье и продлят жизнь

утро Фото: pixabay
Три ключевых утренних привычки, которые могут улучшить вашу жизнь, назвала диетолог и персональный тренер Дэниелом Херманом, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, одной из полезных привычек является выпить стакан воды сразу после пробуждения. Этот ритуал поможет увлажнить ваш организм после нескольких часов сна, а также активизировать обмен веществ и улучшить пищеварение.

Во-вторых, физическая активность также является важной утренней привычкой. Вы можете выбрать бег, езду на велосипеде или провести полноценную тренировку. Независимо от выбранного вида спорта, занятия физическими упражнениями укрепляют сердце, повышают настроение и способствуют долголетию.

Третьим советом специалиста является проведение некоторого времени у окна или на свежем воздухе, чтобы получить природное солнечное освещение. Это поможет регулировать циркадный ритм, стимулировать выработку витамина D и положительно сказываться на настроении и общем состоянии здоровья.

Медики рассказали, о чем говорит постоянная усталость.

Читайте также

Чем опасен для здоровья черный чай

Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша
На самом большом экране Нью-Йорка запустили ролики в поддержку Димаша
дома в городе призраке
Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления