Утренние привычки, которые улучшат здоровье и продлят жизнь

Три ключевых утренних привычки, которые могут улучшить вашу жизнь, назвала диетолог и персональный тренер Дэниелом Херманом, сообщает Zakon.kz.

Во-первых, одной из полезных привычек является выпить стакан воды сразу после пробуждения. Этот ритуал поможет увлажнить ваш организм после нескольких часов сна, а также активизировать обмен веществ и улучшить пищеварение.

Во-вторых, физическая активность также является важной утренней привычкой. Вы можете выбрать бег, езду на велосипеде или провести полноценную тренировку. Независимо от выбранного вида спорта, занятия физическими упражнениями укрепляют сердце, повышают настроение и способствуют долголетию.

Третьим советом специалиста является проведение некоторого времени у окна или на свежем воздухе, чтобы получить природное солнечное освещение. Это поможет регулировать циркадный ритм, стимулировать выработку витамина D и положительно сказываться на настроении и общем состоянии здоровья.

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