Названы популярные продукты с пребиотиками, которые улучшат пищеварение

Эксперты назвали продукты, с помощью которых можно улучшить пищеварение благодаря содержащимся в них пребиотикам, сообщает Zakon.kz.

Как известно, пребиотики – это полезные бактерии, которые выполняют множество функций в кишечнике. В том числе помогают контролировать вес. Ferra.ru приводит 10 продуктов, содержащих пребиотики, которые можно включить в рацион.

Корень цикория

Известен высоким содержанием антиоксидантов. По вкусу он напоминает кофе. Также в корне цикория содержится пребиотическая клетчатка инулин, которая помогает в пищеварении, понижает уровень глюкозы в крови.

Лук

Содержит тоже инулин, а также фруктоолигосахариды (ФОС; форма углеводов). Эти углеводы работают как пребиотики.

Чеснок

Во время исследований выяснилось, что чеснок служит пребиотиком, так как поддерживает рост полезных кишечных бактерий. Помимо этого, он может предотвратить рост вредных бактерий в кишечнике.

Бананы

Этот сладкий фрукт является источником клетчатки, витаминов и минералов, содержит резистентный крахмал. Больше всего резистентного крахмала в зеленых плодах.

Овсяная каша

Она обладает пребиотическим эффектом – это научно доказано. В частности, поддерживает полезные кишечные бактерии, повышает уровень холестерина в крови.

И еще пять продуктов, которые работают как пребиотики:

Яблоки

Льняное семя



Спаржа



Пшеничные продукты (которые в качестве основного ингредиента содержат цельную пшеницу).

Фасоль. Одно исследование показало, что регулярное употребление темно-синей фасоли приводит к улучшению микробиома кишечника.

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