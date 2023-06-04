Тренер по боксу спас тонувшую в Алматинке девочку

28-летний тренер по боксу вытащил из Большой Алматинки тонувшую девушку, сообщает Zakon.kz.

ДЧС Алматы сообщил, что инцидент случился 2 июня около 20:00.

"28-летний алматинец, тренер по боксу Сафин Данияр Нуржанович с группой учеников совершал пробежку по набережной бетонного русла реки Большая Алматинка районе ЖК "Шахристан", как вдруг, внезапно группа следовавшая впереди окликнула Данияра: присмотревшиь он увидел две детские руки торчавшие из потока воды, это была девочка примерно 13 -14 лет".

Как оказалось, она попала в водосливное устройство, подростка затягивало сильным потоком. Не медля ни секунды, несмотря на риск для своей жизни, Данияр бросился в русло реки на помощь, вытянул и вытащил ее из воды и передал двум своим ученикам, которые помогли вынести девочку на безопасное место.









"Мою левую ногу затянуло сильным потоком. Опираясь на правую ногу и бетонную подпорку , мне удалось рывком вытащить уже обессиленную девочку. Видимо, она длительное время пыталась выбраться, однако не справившись с течением, уже начала уходить под воду. Девочка была отведена в безопасное место, она была с подругой и подходившими взрослыми. К сожалению имя девочки не узнал, отвел убедившись в безопасности- мне необходимо было дальше продолжать свою тренерскую работу. Хочу поблагодарить свою бдительную группу, которые заметили тонувшую девочку", - делится своими впечатлениями Данияр Сафин.

В департаменте по ЧС отметили, что благополучному спасению жизни способствовала решительность тренера и отличная физическая подготовка.

За спасение человеческой жизни в экстремальных условиях, руководство ДЧС Алматы планирует представить тренера к награждению.

