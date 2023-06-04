В СКО масштабно отметили День государственных символов РК

Ряд мероприятий прошел в Петропавловске в честь Дня государственных символов РК. Старт мероприятиям был дан с массового забега, в котором приняли участие именитые спортсмены СКО, спортсмены-любители и жители областного центра. У каждого в руках были флаги и вымпелы, сообщает Zakon.kz.

Участие в забеге приняли более сотни горожан. Среди них Эдгар Набиев. Мужчина всегда принимает активное участие в жизни города. Говорит, в такой важный праздник не смог остаться в стороне.

"Несмотря на свой возраст, а мне 62 года, я наравне со всеми бегу. Веду активный образ жизни, с меня берут пример мои дети и внуки. Они тоже сегодня участвуют в забеге. Спасибо за такую возможность приобщиться к этому важному для всех казахстанцев празднику. Пусть наша страна процветает", - делится впечатлениями Эдгар Набиев.

Вместе участники забега пробежали по центральным улицам города и финишировали на центральной площади. Там прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Республики Казахстан. А после флешмоб по единовременному исполнению государственного гимна.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Только что мы все вместе исполнили гимн нашей страны под развевающимся флагом. Это непередаваемое ощущение. Вот он патриотизм, любовь к родной стране. Я пришла с детьми сегодня, чтобы они тоже прочувствовали эту атмосферу. Они остались с отличными впечатлениями", - рассказывает жительница Петропавловска Любовь Султанова.

Следом за флешмобом на центральной площади прошел форум патриотов "Туған жерім менің – Қазақстаным", где аким области отметил труд особо отличившихся североказахстанцев. Среди них медики, педагоги, пожарные, работники сферы культуры, студенты, волонтеры.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"4 июня 1992 года были утверждены символы Республики Казахстан. Этот день навсегда останется в истории нашей страны как день рождения нашей символики. За 32 года нашей независимости мы прошли события и свершения, о которых наш народ мечтал веками. Мы всегда идем только вперед и не останавливаемся на достигнутом. В день государственных символов мы отдаем дань памяти нашему земляку автору государственного герба Шота Идрисовичу Уалиханову", - сказал аким области Айдарбек Сапаров.

Среди награжденных был волонтер, ученик Назарбаев интеллектуальной школы Петропавловска Алихан Муратказы.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Я волонтер Петропавловска. Очень рад, что мой труд отметили, тем более в такой значимый день. Значимый и для меня, и для всех казахстанцев. Флаг, герб и гимн - это наша самая большая ценность. Это символ нашей независимости", - говорит школьник.

Центральная площадь в этот день стала и местом старта патриотического автопробега. С развевающимися флагами проехали автовладельцы из Петропавловска и ближайших сел. За рулем своего железного коня житель села Байтерек Кызылжарского района Султан Хамза. Он на автопробег приехал со своей большой семьей.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Мы и готовились всей семьей. Дочки бережно погладили флаг, мы с сыном привели в порядок машину. Так что настроением заряжены с самого утра. Рады принять участие в автопробеге. Супруга снимала видео на телефон, мы отправили его нашим родственникам, чтобы таким необычным способом поздравить их", - отмечает Султан Хамза.

Также горожан на центральной площади ждал праздничный концерт "Патриотизм дауысы", на котором звучали песни о родине. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и ансамбли, а также лауреат республиканских конкурсов, член Союза домбристов, основатель жанра "КюйПОП" Актоты Болшова из Астаны.