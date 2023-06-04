Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

На официальной церемонии открытия мечети Султана Бейбарса побывал Маулен Ашимбаев, где он выступил с приветственным словом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В Египте прошла официальная церемония открытия мечети Султана Бейбарса, приуроченная к его 800-летнию. По поручению президента мероприятие посетил Маулен Ашимбаев.

"Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть "Султан Аз-Захир Бейбарс", которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба". Маулен Ашимбаев





Фото: пресс-служба Сената





В пресс-службе Сената отмечают, что президент Токаев подписал указ, согласно которому верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом "Достық" І степени, а председатель Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разек – орденом "Достык" II степени. Также государственными наградами Республики Казахстан награждены ряд других религиозных, политических и общественных деятелей Египта за активную деятельность по расширению культурно-духовных связей между двумя государствами и народами.





Фото: пресс-служба Сената





Кроме того, в рамках визита Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Верховным имамом Аль-Азхара, шейхом Ахмадом ат-Тайебом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.





Фото: пресс-служба Сената





Фото: пресс-служба Сената

В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Председателем Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разеком.





Фото: пресс-служба Сената

Ранее сообщалось, что в юбилейный, 800-й год рождения Султана Бейбарса планируется проведение более 500 мероприятий, из них около 50 – на международном и национальном уровнях. Меоприятия запланированы по всему миру.

