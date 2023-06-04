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Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте Фото: пресс-служба Сената
На официальной церемонии открытия мечети Султана Бейбарса побывал Маулен Ашимбаев, где он выступил с приветственным словом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В Египте прошла официальная церемония открытия мечети Султана Бейбарса, приуроченная к его 800-летнию. По поручению президента мероприятие посетил Маулен Ашимбаев.

"Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть "Султан Аз-Захир Бейбарс", которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба". Маулен Ашимбаев


Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

Фото: пресс-служба Сената


В пресс-службе Сената отмечают, что президент Токаев подписал указ, согласно которому верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом "Достық" І степени, а председатель Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разек – орденом "Достык" II степени. Также государственными наградами Республики Казахстан награждены ряд других религиозных, политических и общественных деятелей Египта за активную деятельность по расширению культурно-духовных связей между двумя государствами и народами.


Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

Фото: пресс-служба Сената


Кроме того, в рамках визита Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Верховным имамом Аль-Азхара, шейхом Ахмадом ат-Тайебом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.


Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

Фото: пресс-служба Сената


Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

Фото: пресс-служба Сената

В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Председателем Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разеком.


Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте

Фото: пресс-служба Сената

Ранее сообщалось, что в юбилейный, 800-й год рождения Султана Бейбарса планируется проведение более 500 мероприятий, из них около 50 – на международном и национальном уровнях. Меоприятия запланированы по всему миру.

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