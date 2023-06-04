Маулен Ашимбаев посетил церемонию открытия мечети Султана Бейбарса в Египте
В Египте прошла официальная церемония открытия мечети Султана Бейбарса, приуроченная к его 800-летнию. По поручению президента мероприятие посетил Маулен Ашимбаев.
"Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть "Султан Аз-Захир Бейбарс", которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба". Маулен Ашимбаев
Фото: пресс-служба Сената
В пресс-службе Сената отмечают, что президент Токаев подписал указ, согласно которому верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом "Достық" І степени, а председатель Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разек – орденом "Достык" II степени. Также государственными наградами Республики Казахстан награждены ряд других религиозных, политических и общественных деятелей Египта за активную деятельность по расширению культурно-духовных связей между двумя государствами и народами.
Фото: пресс-служба Сената
Кроме того, в рамках визита Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Верховным имамом Аль-Азхара, шейхом Ахмадом ат-Тайебом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога.
Фото: пресс-служба Сената
Фото: пресс-служба Сената
В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с Председателем Сената Парламента Египта Абдель Уахаб Абдель Разеком.
Фото: пресс-служба Сената
Ранее сообщалось, что в юбилейный, 800-й год рождения Султана Бейбарса планируется проведение более 500 мероприятий, из них около 50 – на международном и национальном уровнях. Меоприятия запланированы по всему миру.
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