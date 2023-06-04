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Больше миллиона фолловеров потерял ПСЖ после ухода Месси

Больше миллиона фолловеров потерял ПСЖ после ухода Месси Фото: Twitter/WeAreMessi
Официальная страничка Instagram клуба "Пари Сен-Жермен" потеряла более миллиона подписчиков после того, как стало известно об уходе Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.


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На днях ПСЖ официально заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси покидает клуб после завершения сезона. На новость отреагировали поклонники футболиста, массово отписавшись от аккаунта клуба в Instagram.


Больше миллиона фолловеров потерял ПСЖ после ухода Месси

Фото: скриншот страницы


Если до объявления новости об уходе Мессии на страничке ПСЖ счетчик показывал 70,4 млн фолловеров, то за несколько часов их число сократилось до 69,3 млн.

Впервые информация об уходе из ПСЖ Месси в прессе появилась еще в начале недели. Однако тогда официально сообщений от клуба не было.

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