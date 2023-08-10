Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"ПСЖ" оценил Неймара в 150 миллионов евро

Футбол Переход Игрока Фото: Instagram/neymarjr
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" планирует получить не менее 150 миллионов евро за трансфер своего звездного бразильского футболиста Неймара, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Как уже известно, с недавних пор бразильский форвард особо не желает дальше продвигать свою карьеру в парижском коллективе. Как передает As, Неймар решил покинуть столицу Франции уже в начале лета после протестов недовольных фанатов клуба, которые оккупировали его дом с требованием ухода футболиста из команды.

Футбол Переход Игрока

Фото: Instagram/neymarjr

Также возможен вариант аренды игрока в другой клуб для экономии финансов, которые бы ушли на его зарплату. Не исключают продажу футболиста и за меньшую сумму, чем 150 млн евро. Это будет зависеть от команды, которая хочет его заполучить. Уже несколько дней ведущие спортивные агентства мира отправляют Неймара в разные части света. И одним из пунктов его будущей остановки может стать американская МЛС, где уже блистает его бывший напарник по "ПСЖ" – Лионель Месси.

Футбол Переход Игрока

Фото: Instagram/neymarjr

Помимо США, бразильский форвард вошел в список потенциальных приобретений "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии, который предложил игроку зарплату в 80 млн евро за сезон. Из европейских чемпионатов интерес к Неймару проявляют "Барселона" и "Челси".

По сообщениям некоторых источников, Неймара накануне не пригласили на официальную клубную фотосессию. Плюс к этому, он получил небольшую травму и пропустил пару дней тренировок.

Еще одной причиной ухода Неймара из "ПСЖ" считают новый французский закон о рекламе азартных игр, за который теперь грозит уголовная ответственность. Парламент Франции принял закон, который запрещает известным личностям и знаменитостям вести пропаганду в соцсетях, делать различные ставки на спорт и азартные игры. За данное нарушение законодательства теперь можно получить штраф до 300 000 евро и тюремный срок до двух лет.

Читайте также

Спорт, музыка, призы: Атырау готовится принять фестиваль "Футбол жолы"

Легенда ММА Федор Емельяненко запланировал поединок с Майком Тайсоном

Прославленный борец Юрий Мельниченко возглавил сборную Казахстана

Куандык Шынасилов
ПСЖ Неймар
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления