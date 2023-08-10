"ПСЖ" оценил Неймара в 150 миллионов евро

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" планирует получить не менее 150 миллионов евро за трансфер своего звездного бразильского футболиста Неймара, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Как уже известно, с недавних пор бразильский форвард особо не желает дальше продвигать свою карьеру в парижском коллективе. Как передает As, Неймар решил покинуть столицу Франции уже в начале лета после протестов недовольных фанатов клуба, которые оккупировали его дом с требованием ухода футболиста из команды.





Фото: Instagram/neymarjr

Также возможен вариант аренды игрока в другой клуб для экономии финансов, которые бы ушли на его зарплату. Не исключают продажу футболиста и за меньшую сумму, чем 150 млн евро. Это будет зависеть от команды, которая хочет его заполучить. Уже несколько дней ведущие спортивные агентства мира отправляют Неймара в разные части света. И одним из пунктов его будущей остановки может стать американская МЛС, где уже блистает его бывший напарник по "ПСЖ" – Лионель Месси.





Фото: Instagram/neymarjr

Помимо США, бразильский форвард вошел в список потенциальных приобретений "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии, который предложил игроку зарплату в 80 млн евро за сезон. Из европейских чемпионатов интерес к Неймару проявляют "Барселона" и "Челси".

По сообщениям некоторых источников, Неймара накануне не пригласили на официальную клубную фотосессию. Плюс к этому, он получил небольшую травму и пропустил пару дней тренировок.

Еще одной причиной ухода Неймара из "ПСЖ" считают новый французский закон о рекламе азартных игр, за который теперь грозит уголовная ответственность. Парламент Франции принял закон, который запрещает известным личностям и знаменитостям вести пропаганду в соцсетях, делать различные ставки на спорт и азартные игры. За данное нарушение законодательства теперь можно получить штраф до 300 000 евро и тюремный срок до двух лет.

