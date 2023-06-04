СМИ: Эрдоган и генсек НАТО встретились в закрытом режиме
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Турцию в субботу для участия в инаугурации избранного на третий срок президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На следующий день генсек НАТО встретился с Эрдоганом за закрытыми дверьми, пишет Star.
"Прием, который был закрыт для прессы в офисе Долмабахче, длился примерно один час", – сказано в сообщении.
По некоторым данным, стороны, в том числе, обсудили вступление Швеции в альянс после того, как страна заявила, что выполнила все условия турецкой стороны.
Тремя днями ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна выполнила обязательства по вступлению в НАТО. Ранее заявку на вступление в альянс не ратифицировала Турция.
Четвертого апреля 2023 года Генсек НАТО заявил о выполнении Швецией всех условий для вступления в альянс.