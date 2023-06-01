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Швеция надеется вступить в НАТО до 11 июля

Швеция надеется вступить в НАТО до 11 июля Фото: regeringen.se
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна выполнила обязательства по вступлению в НАТО, сообщает Zakon.kz.

Слова министра приводит Politico.

В Стокгольме рассчитывают, что страна станет частью Североатлантического альянса до встречи членов НАТО в Вильнюсе, которая состоится 11 июля.

4 апреля 2023 года Генсек НАТО заявил о выполнении Швецией всех условий для вступления в альянс

Турция ранее ратифицировала заявку Финляндии, но так и не одобрила заявку от Швеции.

В конце июня 2022 года Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, согласно которому кандидаты в НАТО обязуются ограничить работу Рабочей партии Курдистана на своей территории. Кроме того, Хельсинки и Стокгольм пообещали рассматривать запросы Анкары об экстрадиции террористов.

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны начнет ратифицировать заявку Финляндии на членство в НАТО. Он заявил тогда, что Финляндия предприняла "конкретные шаги" для решения проблем, связанных с группами, которые Турция считает террористическими организациями. По мнению турецкого руководства, власти Швеции пока не приняли необходимые меры для того, чтобы Турция одобрила их заявку.

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