Популярная диета викингов – кому нельзя

Сегодня, когда средиземноморская диета считается эталоном для здоровья сердца, популярность набирает скандинавская система питания – ее еще называют "диетой викингов", сообщает Zakon.kz.

Суть диеты, как заявляет врач-эндокринолог Евгения Иванова, отражает суровые условия Скандинавии: морепродукты, дичь, корнеплоды, ягоды и сезонные продукты.

Главные принципы и продукты:

Жирная рыба (лосось, сельдь) с омега-3 – укрепляет сердце и сосуды, снижает уровень холестерина, уменьшает воспаление.

Цельнозерновые (рожь, овес) – источник клетчатки и микроэлементов, поддерживает работу кишечника и обмен веществ.

Свежие овощи, ягоды, орехи – витамины и антиоксиданты для мозга, иммунитета и замедления старения.

Специалист в разговоре с изданием "АиФ" также перечислила основные плюсы диеты:

Снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддерживает норму веса и метаболизм.

Полезна при диабете и хронических воспалительных процессах.

Риски:

Чрезмерное потребление рыбы может привести к накоплению токсинов (ртуть).

Ограниченное разнообразие снижает поступление некоторых витаминов.

Вегетарианцам стоит контролировать железо и B12.

Беременным, людям с почечной недостаточностью или аллергиями – осторожно.

"Эффект проявляется при соблюдении диеты от 3 до 12 месяцев. Она не требует жестких ограничений, поэтому формирует устойчивые и полезные привычки питания". Евгения Иванова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Не так давно мы рассказывали, что холодец отличается высоким содержанием пищевой соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление чревато рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов.