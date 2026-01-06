#Казахстан в сравнении
Советы

Популярная диета викингов – кому нельзя

стейк рыбы, блюдо, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 13:05 Фото: pexels
Сегодня, когда средиземноморская диета считается эталоном для здоровья сердца, популярность набирает скандинавская система питания – ее еще называют "диетой викингов", сообщает Zakon.kz.

Суть диеты, как заявляет врач-эндокринолог Евгения Иванова, отражает суровые условия Скандинавии: морепродукты, дичь, корнеплоды, ягоды и сезонные продукты.

Главные принципы и продукты:

  • Жирная рыба (лосось, сельдь) с омега-3 – укрепляет сердце и сосуды, снижает уровень холестерина, уменьшает воспаление.
  • Цельнозерновые (рожь, овес) – источник клетчатки и микроэлементов, поддерживает работу кишечника и обмен веществ.
  • Свежие овощи, ягоды, орехи – витамины и антиоксиданты для мозга, иммунитета и замедления старения.

Специалист в разговоре с изданием "АиФ" также перечислила основные плюсы диеты:

  • Снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Поддерживает норму веса и метаболизм.
  • Полезна при диабете и хронических воспалительных процессах.

Риски:

  • Чрезмерное потребление рыбы может привести к накоплению токсинов (ртуть).
  • Ограниченное разнообразие снижает поступление некоторых витаминов.
  • Вегетарианцам стоит контролировать железо и B12.
  • Беременным, людям с почечной недостаточностью или аллергиями – осторожно.
"Эффект проявляется при соблюдении диеты от 3 до 12 месяцев. Она не требует жестких ограничений, поэтому формирует устойчивые и полезные привычки питания".Евгения Иванова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.


Почему зимой тянет есть больше и как не набрать лишние килограммы

Не так давно мы рассказывали, что холодец отличается высоким содержанием пищевой соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление чревато рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
