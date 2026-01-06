Популярная диета викингов – кому нельзя
Сегодня, когда средиземноморская диета считается эталоном для здоровья сердца, популярность набирает скандинавская система питания – ее еще называют "диетой викингов", сообщает Zakon.kz.
Суть диеты, как заявляет врач-эндокринолог Евгения Иванова, отражает суровые условия Скандинавии: морепродукты, дичь, корнеплоды, ягоды и сезонные продукты.
Главные принципы и продукты:
- Жирная рыба (лосось, сельдь) с омега-3 – укрепляет сердце и сосуды, снижает уровень холестерина, уменьшает воспаление.
- Цельнозерновые (рожь, овес) – источник клетчатки и микроэлементов, поддерживает работу кишечника и обмен веществ.
- Свежие овощи, ягоды, орехи – витамины и антиоксиданты для мозга, иммунитета и замедления старения.
Специалист в разговоре с изданием "АиФ" также перечислила основные плюсы диеты:
- Снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
- Поддерживает норму веса и метаболизм.
- Полезна при диабете и хронических воспалительных процессах.
Риски:
- Чрезмерное потребление рыбы может привести к накоплению токсинов (ртуть).
- Ограниченное разнообразие снижает поступление некоторых витаминов.
- Вегетарианцам стоит контролировать железо и B12.
- Беременным, людям с почечной недостаточностью или аллергиями – осторожно.
"Эффект проявляется при соблюдении диеты от 3 до 12 месяцев. Она не требует жестких ограничений, поэтому формирует устойчивые и полезные привычки питания".Евгения Иванова
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
