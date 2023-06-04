ОПЕК+ установили лимит на добычу нефти

На заседании в Вене страны-участницы ОПЕК решили, что будут добывать 40,46 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Zakon.kz.

Лимит на добычу черного золота будет действовать до конца 2024 года, пишет Sputnik. При этом ранее сообщалось, что страны ОПЕК и союзники не исключают снижения количества добываемой нефти до одного млн баррелей в сутки. Это связано с падением цены на нефть и, как говорят аналитики, вероятности избытке предложения на рынке сырья.

В начале мая стало известно, что девять стран ОПЕК+ объявили о начале дополнительных ограничительных мер по добыче нефти с мая по конец 2023 года.