За свой счет построили дорогу предприниматели Уральска

Одну из центральных улиц Уральска отремонтировали своими силами предприниматели, не дождавшись реакции от властей, сообщает Zakon.kz.

На улице Ахмирова, что в районе центрального рынка Уральска, дороги нет последние 20 лет. При этом на участке улицы расположены торговые объекты, которым отсутствие проезжей части доставляет массу проблем, передает 24kz.

"До этого сколько, лет 20 дорогу не делали. Было бездорожье. Собрались со всеми соседями и сделали дорогу. Соседи наши на следующей улице тоже собрали, помогли. 12 человек по-моему. Все по разному, кто 500, кто 900, кто как мог, так и собрали". Артур Тасбулатов, предприниматель

Несколько лет предприниматели пытались добиться ремонта дороги от акимата Уральска, но каждый год планы властей откладывались.

"Всем известно, что с каждым годом дорожают строительные материалы, но, несмотря на это, местные предприниматели собрали необходимую сумму, заасфальтировали дорогу, совершили доброе дело. И им хорошо, и жителям этой улицы. Все работы обошлись им в 10 миллионов тенге". Нургуль Ашикова, депутат городского маслихата

В Уральске всего 25 процентов дорог заасфальтированы, отмечает издание.

В конце мая жители 35-го микрорайона Актау не дождались обещанной им дороги и построили ее своими силами. Подъездные пути к домам нового ЖК актаусцы ждали три года.

