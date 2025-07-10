"Мой шок в шоке": как в Уральске решили победить жару

В Уральске местные власти решили увлажнять воздух из-за жары и засухи. Выбранный способ вызвал неоднозначную реакцию, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных в соцсетях видео поливомоечная машина двигается по дорогам города с запущенными вверх струями воды.

"В Уральске в связи с жарой и засушливой погодой проводятся аэрационные работы с целью увлажнения воздуха и уменьшения количества пыли. Аэрация – это метод распыления мелких частиц воды в воздух с помощью специальной техники. Этот метод направлен на поддержание экологического баланса в городской среде и обеспечение комфортных условий жизни жителей", – пояснили в акимате города.

Однако не все оценили этот способ: кого-то он рассмешил, кого-то разозлил или озадачил.

Не сложно одному намочить весь город?

Мой шок в шоке.

Технолоджияяя, технолоджия.

Раньше на дорогу поливали, и асфальт испарения давал и пыль прибивал, а теперь в воздух.

Он моется.

Деньги летят в воздух.

Пустая трата времени и денег.

А всем говорят, что воду нужно экономить! Есть ли польза вот от такого распыления? Наверное, нет. Вода быстро высохнет, стоящие на обочине авто будут в грязи, растениям в жару вода на листве не нужна совсем!

Весной 2025 года жителей Уральска возмутила массовая вырубка деревьев в нескольких районах.