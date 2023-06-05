Крупный пожар вспыхнул на рынке Уральска

Поздним вечером четвертого июня на рынке "Байтерек", что в девятом микрорайоне Уральска разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 23:05, сообщает пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области.

"Поступило сообщение, что напротив девятого микрорайона с крытого рынка "Байтерек" идет сильный дым. На месте работают сотрудники департамента по ЧС региона". Пресс-служба ДП ЗКО

На месте работают несколько пожарных расчетов и 29 сотрудников противопожарной службы, пишет Мой город со ссылкой на департамент по ЧС ЗКО.

По данным спасателей, жертв и пострадавших в огне нет. Причины пожара будут установлены позднее.

В ДЧС отмечают, что в Западно-Казахстанской области стало больше не только бытовых пожаров: с приходом тепла начала гореть степь и леса. Департамент по ЧС ЗКО совместно с акиматами и госорганами проводят комплекс профилактических мер.

