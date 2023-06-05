Труп мужчины нашли на центральной площади Атырау

Тело пожилого мужчины нашли четвертого июня на площади Исатая и Махамбета в Аырау. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет, сообщает Zakon.kz.

Жители Атырау утром четвертого июня сняли на видео, как на центральной площади работают сотрудники полиции. При этом на земле лежит тело неизвестного человека. Об этом пишет портал АкЖайык.

В пресс-службе департамента полиции изданию сообщили, что пожилой мужчина скончался на площади в 11:38 по местному времени.

"Есть предположение, что это связано с его здоровьем, телесных повреждений нет", – сообщили в ведомстве.

Стало известно, что скончавшийся был сотрудником компании, которая строит объекты в этой части Атырау. Другие подробности пока не сообщают.

Несколькими днями ранее в Усть-Каменогорске прохожие нашли труп молодого человека на берегу реки Ульба в одном из микрорайонов города. По некоторым данным, 19-летний юноша покончил с собой.