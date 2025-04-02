#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.15
543.3
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
503.15
543.3
5.93
Происшествия

Бывшего полицейского убили в Таразе

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 09:27 Фото: Zakon.kz
В Таразе на улице нашли мертвого мужчину с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. На распространяемых кадрах с места происшествия видно, что мужчина получил сильные удары по голове. Отмечается, что погибший раньше работал оперуполномоченным в Астане.

По информации пресс-службы Департамента полиции Жамбылской области, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на территории одного из микрорайонов по статье "Убийство".

"Личность погибшего установлена. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемого", – прокомментировали в полиции.

За последние дни это второй случай гибели человека, причастного к органам внутренних дел. Так, 31 марта сообщалось, что в съемной квартире нашли мертвого сотрудника полиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Административное здание вспыхнуло в Жетысуском районе Алматы
Происшествия
05:40, Сегодня
Административное здание вспыхнуло в Жетысуском районе Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: