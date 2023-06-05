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В Чикаго во время поминок началась стрельба - один человек погиб, шестеро ранены

В Чикаго из-за стрельбы на поминках один человек погиб, шестеро ранены Фото: chicagopolice.org
Один человек погиб и еще шестеро получили ранения в ходе стрельбы в американском городе Чикаго в штате Иллинойс, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил местный телеканал ABC7, ссылаясь на полицию.

По данным полиции, стрелявших могло быть несколько. В настоящее время ведется расследование.

"Женщина двадцати пяти лет была убита, еще шесть человек получили ранения после стрельбы в районе Остин в воскресенье утром", - говорится в материале.

По предварительной информации, стрельба произошла около 01:00 по местному времени после начавшейся на улице словесной перепалки между местными жителями, собравшихся отметить четыре года со дня гибели человека в ДТП.


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Как сообщила полиция, стрелявших могло быть несколько. В настоящий момент проводится расследование.

Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации.

В конце мая в результате нескольких случаев стрельбы в Чикаго на праздничных выходных погибли 10 человек, 43 получили ранения. Среди погибших и раненых много случайных людей, находившихся на улице в ночное время. Ранение также получили двухлетний мальчик, который играл в спальне с оружием в присутствии взрослого, и трехлетняя девочка, нашедшая оружие в доме и случайно выстрелившая в себя.

В середине мая в штате Аризона семь человек были ранены в результате стрельбы в жилом районе.

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