Ученые объяснили, почему спать надо при закрытых окнах

Исследователи из Университета Иоганна Гутенберга в Германии объяснили, что делать каждый раз перед сном, чтобы не навредить организму, сообщает Zakon.kz.

Немецкие ученые посоветовали спать с закрытым окном. Благодаря этому снижается риск возникновения проблем с давлением и повышением уровня холестерина в крови, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Noise & Health.

Закрытое окно снижает уровень шума в комнате, где человек спит. Во время сна мозг гораздо более восприимчив к шумам, чем во время бодрствования, из-за чего они вызывают стресс ночью. Стресс же приводит к выработке гормонов, в том числе кортизола, которые в долгосрочной перспективе могут привести и к повышению уровня холестерина, и высокому кровяному давлению.

Ученые отмечают, что стресс от шума можно объяснить наследием от далеких предков, которые воспринимали громкие звуки (особенно ночью) как сигнал опасности. В связи с этим немецкие специалисты посоветовали спать с закрытыми окнами даже летом, особенно тем, кто живет в городе рядом с оживленными трассами.

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