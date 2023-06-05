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В Армении заявили о "проблемах" из-за членства Еревана в ОДКБ

Заявил о проблемах ОДКБ Фото: Facebook/Security Council of Armenia
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает "определенные проблемы" для страны, сообщает Zakon.kz.

В частности, по его словам, это касается возможности предоставления Армении военной помощи от западных государств, заявил Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам чиновника, власти интенсивно работают с иностранными партнерами по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и намерены продолжать эту работу.


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Он упомянул недавние переговоры, которые Ереван вел с одной из западных стран и где обсуждался вопрос поддержки Армении в "невоенной" форме.

"Изначально, когда мы обсуждали, говорили, что Армения - член ОДКБ, но когда рабочая группа приехала и у нас состоялись обсуждения, их отношение к Армении во многих вопросах изменилось", - сказал Армен Григорян.

Отвечая на вопрос, какую пользу ОДКБ приносит Армении, Григорян заявил, что найти какой-либо пример содействия с 2020 года сложно.

"На Армению трижды нападали, и в итоге так называемый военный альянс предлагает миссию по установлению фактов в Армении. По крайней мере, это несерьезно", - отметил Григорян.


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Ранее армянский премьер Никол Пашинян публично заявил о том, что миссия ОДКБ не действует на территории Армении, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. В Кремле в ответ назвали ОДКБ "крайне авторитетной и эффективной организацией" и отметили, что Россия продолжит диалог с Арменией по этому вопросу.

В конце мая Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга.

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