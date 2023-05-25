Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, сообщает Zakon.kz

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", - цитирует слова Пашиняна ТАСС.

Он также отметил, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог Баку и Степанакерта.

По словам президента Алиева, у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

"Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", - ответил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Важно то, что есть договоренности по территориальной целостности, остальное второстепенно", – подытожил президент РФ Владимир Путин. Это база, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера, отметил он.

На этом переговоры лидеров стран ЕАЭС в расширенном составе завершились. В ближайшее время ожидается трехсторонняя встреча Алиева, Путина Пашиняна.

Ранее сообщали, что в Москве проходит заседании Высшего Евразийского экономического совета. На заседании выступил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который озвучил ряд инициатив, в том числе по улучшению логистических возможностей стран ЕАЭС. Также он отметил, что Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации. Токаев также предложил запустить скоростные грузовые поезда Челябинск – Болашак – Иран. И наконец, казахстанский лидер озвучил свое видение развития ЕАЭС и предложил лидерам стран ЕАЭС отойти от тактики принятия точечных решений.



