В Париже прошел самый массовый в мире диктант

Во Франции прошел уличный диктант, который будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый в мире, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие состоялось на Елисейских полях и собрало больше пяти тысяч участников, передает телеканал BFM со ссылкой на представителей книги рекордов, которые присутствовали на акции.

Диктант писался в три этапа. В первом одновременно участвовали 1 397 человек. Им предлагалось написать под диктовку отрывок из произведения "Письма с моей мельницы" французского писателя Альфонса Доде. Текст зачитал со сцены журналист Огюстен Трапинар.

Продекламировать "более современные тексты" позвали писательницу Катрин Панколь и помощника мэра Парижа по делам спорта Пьера Рабадана.

Всего на Елисейских полях было установлено 1779 парт, движение автомобильного транспорта было перекрыто с 07:00 до 23:00. Организаторы утверждают, что все три диктанта собрали более 5 тыс. человек.

Председатель комитета Елисейских полей и организатор "Большого диктанта" Марк-Антуан Жамэ отметил, что главная цель этого события – поработать вместе и получить от этого удовольствие, а уже на втором месте – установить рекорд. По его словам, организаторы также ставили задачу "привить людям любовь к языку и желание учиться".

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