Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.
"Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами-участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях", – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что это сокращение добычи нефти будет отсчитываться от требуемого производственного уровня, который был согласован на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня.
Ранее ОПЕК+ установили лимит на добычу нефти.
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