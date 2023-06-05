Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

"Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами-участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что это сокращение добычи нефти будет отсчитываться от требуемого производственного уровня, который был согласован на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня.

Ранее ОПЕК+ установили лимит на добычу нефти.

Читайте также

Казахстан будет готов к транзиту газа из России в Узбекистан в 2024 году

Депутат назвал самозанятых казахстанцев бедными

Депутат потребовала опираться на реальную статистику при расчете доходов казахстанцев

Константин Вноровский
МЭ РК ОПЕК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
чай
Чем опасен для здоровья черный чай
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
Главных счастливчиков лета назвали астрологи
река Есентай
В Алматы ограничат движение близ реки Есентай
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления