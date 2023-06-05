Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года

Казахстан продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

"Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами-участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что это сокращение добычи нефти будет отсчитываться от требуемого производственного уровня, который был согласован на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня.

Ранее ОПЕК+ установили лимит на добычу нефти.