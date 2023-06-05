Врач предупредила об опасности авокадо

Российский врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала об опасности употребления более одного авокадо за раз. По ее словам, авокадо – полезный, но очень калорийный продукт, сообщает Zakon.kz.

В интервью Sputnik она объяснила, какое место в рационе должны занимать подобные продукты.

Несмотря на то, что авокадо считается одним из самых полезных фруктов, он очень калориен.

"Не надо надеяться, что три авокадо никак не отразятся на дневном калораже. В одной штуке может быть больше 300 килокалорий, что очень прилично, если учесть, что один прием пищи – это в среднем 500 килокалорий". Наталья Нефедова

Нужно включать в рацион побольше овощей, фрукты и ягоды. Таков совет диетолога для того, чтобы сохранить хорошую фигуру.

Необходимо питаться небольшими порциями по пять, а лучше – по восемь-десять раз в день, отметила специалист.



"Размер одной порции ягод – это горсть. Фрукт или овощ, например, помидор, размером с маленький женский кулак – это порция. Также важно помнить, что нужно чередовать фрукты и овощи разных цветов". Наталья Нефедова

Ранее были названы самые полезные продукты в жару. В такую погоду важно сохранять водно-электролитный баланс. Кроме того, летом следует воздержаться от употребления спиртных напитков.