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Врач рассказал, как авокадо помогает сбросить вес и улучшить пищеварение

авокадо, врач, похудение, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 00:02 Фото: freepik
Американский диетолог и кардиолог Стивен Гандри считает авокадо одним из наиболее полезных продуктов для снижения веса и поддержания здоровья, сообщает Zakon.kz.

В интервью Daily Mail специалист рассказал, что авокадо является богатым источником полезных жиров и пребиотической клетчатки, благотворно влияющей на пищеварение и обмен веществ.

По словам врача, регулярное употребление этого плода способствует снижению чувства голода, что помогает контролировать аппетит и предотвращает переедание. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров и олеиновой кислоты авокадо также полезен для сердца.

Гандри сослался на исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания, которое показало, что ежедневное употребление одного авокадо улучшает пищевые привычки и общее самочувствие.

Кроме того, один плод содержит около 10 граммов клетчатки, что делает его отличным помощником в нормализации пищеварения и поддержании метаболизма.

Ранее специалисты рассказали, действительно ли жевательная резинка может помочь в профилактике кариеса и как ее следует использовать.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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