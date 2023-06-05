Алихан Смаилов отреагировал на "строительные" жалобы казахстанцев

111 млн кв.м жилья обещают построят в ближайшие семь лет в Казахстане. Об этом и проблемных вопросах строительной отрасли стало известно на заседании Республиканского штаба под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте Primeminister.kz, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в предстоящие годы планируется обеспечить новым жильем более 1 млн семей.

Для достижения поставленной задачи до конца 2029 года предусмотрен ежегодный рост ввода жилья по республике на 200 тыс. кв метров. В частности, в 2023 году планируется завершить 15,3 млн кв метров или свыше 143 тыс. квартир.

Для своевременного проведения работ акиматами утверждены дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации. Кроме того, на сегодняшний день по республике насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Министерством в целях регулирования вопросов долевого строительства подготовлен пакет стимулирующих и ужесточающих поправок.

Отмечено, что ужесточающие меры направлены на формирование прозрачного механизма привлечения денег дольщиков.

Среди них: регистрация всех связанных с приобретением строящегося жилья договоров в ЦОНах, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков и т.д.



Премьер-министр подчеркнул, что главой государства поставлена задача по вводу 111 млн кв метров нового жилья до 2029 года. В частности, за прошлый год свыше 130 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия.



"Здесь можно отметить положительные примеры в Астане, Алматы и Алматинской области, где планы ввода жилья были перевыполнены. При этом в Улытауской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях планы не были достигнуты". Алихан Смаилов

Он отметил, что по итогам 4 месяцев 2023 года уже есть отставание от плана в Абайской, Улытауской областях и Мангистау.

"Вопрос обеспечения жильем, особенно уязвимых слоев населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро данный вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тыс. человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Для этого у нас есть целый ряд направлений в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры", – сказал премьер-министр.

Глава правительства указал, что одной из наиболее важных проблем здесь является недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой.

"С этой проблемой сейчас столкнулась столица. В Астане имеется недостаток энергоресурсов, стоит вопрос обеспеченности водой. Из-за этого были снижены запланированные объемы ввода жилья. Для недопущения подобных ситуаций всем акиматам необходимо провести соответствующий анализ перспективного развития своих населенных пунктов". Алихан Смаилов

Он подчеркнул, что зачастую проблемы планирования выявляются при вводе жилья, поэтому решать вопросы инфраструктуры необходимо еще на этапе выделения участка и выдачи разрешения на строительство.

Алихан Смаилов добавил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.

"К примеру, владельцы квартир жилищного комплекса "Будапешт" в Астане столкнулись с отсутствием теплоснабжения перед началом зимнего периода в прошлом году. В Шымкенте построенный только пять лет назад по госпрограмме многоквартирный дом уже покрылся глубокими трещинами, лифты постоянно не работают. В Алматы выявлено свыше 150 фактов нарушений законодательства при застройке горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях", – перечислил премьер-министр.

По его словам, распространенной проблемой является и отсутствие разрешительных документов при строительстве. Так, в строящемся жилом комплексе "Толеби Резиденс" в Алматы нет соответствующих документов на строительство.

"Только в Астане сейчас возводится порядка 90 жилых комплексов без необходимого пакета документов. Как известно, суд вынес решение по сносу почти готового жилищного комплекса "Дублин", строительство которого велось без разрешительных документов". Алихан Смаилов

Как отметил глава правительства, также необходимо извлечь опыт из произошедшего разрушительного землетрясения в Турции.

"Неоднократно поднимался вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмически активных зонах. Принимались определенные меры, но их недостаточно. Все эти вопросы должны быть учтены в рамках разрабатываемого Строительного кодекса". Алихан Смаилов

В заключение премьер-министр поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников и до 1 сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.

Ранее Смаилов отметил, что казахстанцы обоснованно критикуют авиакомпании. По его словам, интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом.