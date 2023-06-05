Казахстанцы стали больше платить за мясо, но меньше его есть

Аналитики отмечают, потребление мяса и мясопродуктов в Казахстане поставило антирекорд. По итогам апреля 2023 года, мясо подорожало более чем на 10% за год. При этом жители Казахстана стали меньше его есть, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Energyprom.kz уточнили, что заметнее всего выросла в цене птица: на 15% за год.

Также сказано, что свинина подорожала на 12,4%, конина – на 11,9%, говядина – на 11,1%, баранина – на 9,3%.



Среди регионов наибольшее удорожание было отмечено в Павлодарской области (птица подорожала сразу на 30,6%, а конина – на 17,5%) и Астане (свинина подорожала на 25% за год, говядина – на 19,5%, а конина – на 16,9%).

Эксперты добавили, что также жители Акмолинской области стали платить больше за конину, в ЗКО сильно подорожала птица, а в Северо-Казахстанской и Костанайской областях выросли цены на баранину.

В то же время, продолжают аналитики, казахстанцы потребляют все меньше мяса и мясопродуктов.

"В 2022 году в среднем на душу населения пришлось лишь 78,2 кг мясной продукции, что является самым низким показателем за четыре года. Из них на мясо и птицу пришлось 43,7 кг на душу населения за год. Каждый казахстанец в среднем употребил в пищу 23,8 кг говядины (на 1,1% меньше, чем в 2021 году), 5,4 кг баранины (минус 1,3%), 3,3 кг свинины (минус 3,7% за год)", – говорится в отчете.

Стоит отметить, потребление конины в 2022 году выросло на 7,8%, до 6,2 кг, а кур – сразу на 8,2%, до 5 кг в среднем на душу населения.

1 июня в Бюро национальной статистики рассказали, на сколько выросли цены на продукты и услуги. В регионах цены на продукты больше всех повысились в Улытауской области.