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В Кыргызстане предотвратили попытку госпереворота

В Кыргызстане планировали госпереворот, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 13:58 Фото: unsplash
В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сегодня, 5 июля 2024 года, заявили о предотвращении государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

В Instagram госкомитета опубликованы подробности спецоперации.

"ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ Конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан", – говорится в сообщении.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий задержаны граждане КР "К.Б.А.", "М.Э.Ж.", "Б.Б.К.", "МАЖ" и "С.А.Б.", которые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

"Установлено, что данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию. В ходе проведенных обысков по месту жительства и используемым автотранспортным средствам задержанных обнаружены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы".ГКНБ КР

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Более подробная информация будет предоставлена позже.

3 июля 2024 года в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана заявили о задержании Галмамата Анапияева – брата покойного члена ОПГ Алманбета Анапияева.

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