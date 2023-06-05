Полицейский по неосторожности застрелил коллегу в Алматы

В социальных сетях появилась информация, что в здании Департамента полиции Алматы мужчина получил огнестрельное ранение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова, вызов поступил в 8:00 в Управление полиции Алмалинского района.

"По прибытии на место происшествия установлено, что около 7:50 в комнате приема пищи постовой сержант... случайно выстрелил в голову из табельного оружия ПМ в постового сержанта", – говорится в сообщении, скрином которого поделился журналист.

Также из информации следует, что от полученного ранения постовой сержант скончался на месте. По словам свидетеля, конфликтов не было, они сидели рядом, беседовали.

"Сегодня, 5 июня, в результате неосторожного обращения с табельным оружием полицейский-постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 104 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы". Пресс-служба ДП Алматы

В конце марта 2023 года сообщалось, что в Шахтинске полицейский выстрелил, чтобы остановить массовую драку. Конфликт между мужчинами произошел возле ночного заведения.