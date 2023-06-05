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Куантыров ответил на обвинения общественников по поводу запрета вейпов

Казахстан запрет вейпов Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики ответил на обвинения общественников в том, что он препятствует запрету вейпов в Казахстане и высказал свое мнение по этому поводу в кулуарах Мажилиса 5 июня, сообщает Zakon.kz.

Он ответил: "Как всегда обвиняют Министерство национальной экономики". Однако, по его словам, чтобы добиться запрета, эта идея должна пройти анализ регуляторного воздействия. Через этот процесс проходит любое нововведение. И заниматься этим должно Министерство здравоохранения.

"Каждый уполномоченный орган, который разрабатывает тот или иной законопроект, должен АРВ пройти. К сожалению, Минздрав уже полгода не может его пройти. Мы им несколько раз возвращали на доработку, потому что они делают не в соответствии с правилами АРВ. Мы же должны думать еще и о малом и среднем бизнесе. Когда они (Минздрав, – прим. ред.) правильно все сделают, тогда мы готовы пойти (на это, – прим. ред.). Нужно Миздраву, уполномоченному органу правильно провести все процедуры, чтобы не было нарушений. Они должны обосновать, почему запрет вейпов нужен, и даже если он навредит интересам бизнеса, (обосновать, – прим. ред.), что выгоды будет на чаше весов больше чем потерь".Алибек Куантыров

Министр высказал свое мнение по поводу идеи полного запрета продажи вейпов в Казахстане.

"Лично я поддерживаю запрет вейпов. Хотя, наверное, это не панацея. Нужно отработать и какие-то регулирующие меры. Просто так запретить – это неправильно. Но в целом мы готовы пойти на это".Алибек Куантыров

Общественники считают, что МНЭ сопротивляется введению запрета вейпов. Об этом на круглом столе, организованным Минздравом, заявила Джамиля Садыкова, лидер национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма". По ее словам, в четвертый раз ведомство "по непонятным, совершенно необоснованным аргументам возвращает этот документ".

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