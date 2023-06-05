Мужчина отрубил другу голову и руку в Туркестанской области

Мужчину, убившего односельчанина, приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Преступление произошло в селе Жыланды Тюлькубасского района. По данным следствия, обвиняемый сломал жертве восемь ребер, отрубил ему голову и руку топором. Во время судебного процесса подсудимый заявил, что принял того за вора и просто защищался.



"Он пришел ко мне ночью и начал бить очень сильно. Он бил не прекращая. Поэтому я начал давать ему сдачу. Я защищал себя. Я точно описать и объяснить, что было в ту ночь не смогу. Я все помню смутно", – сказал в суде обвиняемый.

На процессе также выяснилось, что потерпевший и обвиняемый были друзьями. Результаты экспертиз не выявили у подсудимого психических нарушений, а также алкоголя в крови.

"В 1:30 ночи примерно потерпевший в алкогольном опьянении приехал к дому подсудимого с топором. Потерпевший ударил подсудимого один раз по голове этим топором. В этот момент подсудимый взял ножницы, находившиеся поблизости, и несколько раз ударил потерпевшего по левой руке, затем насильно вырвал из его руки топор, после несколько раз ударил потерпевшего по голове топором. От полученных травм мужчина скончался на месте", – рассказал Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области корреспонденту Zakon.kz.

Прокурор просил для подсудимого 11 лет лишения свободы, однако суд приговорил мужчину к девяти годам в учреждении средней безопасности.

Приговор суда еще не вступил в силу.

Похожее преступление расследуют в Алматы. В апреле 2023 года у заброшенного здания нашли обезглавленное тело женщины. Подозреваемого задержали спустя почти две недели.